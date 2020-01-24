Начальник управления медико-санитарного обеспечения ФСИН России посетил ряд исправительных учреждений Мордовии

Начальник управления медико-санитарного обеспечения ФСИН России, генерал-майор внутренней службы Александр Приклонский посетил ряд исправительных учреждений УФСИН РФ по Мордовии.

В исправительной колонии №6 Александр Приклонский и начальник УФСИН РФ по Мордовии Леонид Мустайкин посетили медицинскую часть, открывшуюся после капитального ремонта. Было отмечено, что медицинская часть обеспечена необходимым набором помещений и кабинетов.

В исправительных колониях №№12 и 17 также состоялось торжественное открытие медицинских частей после реконструкции. В течение полугода в этих учреждениях был произведен капитальный ремонт самих зданий, а также осуществлена перепланировка помещений.

На торжественном мероприятии, посвященном открытию медицинской части ИК-17, Александр Приклонский обратил внимание на то, что условия содержания осужденных должны соответствовать всем предъявляемым требованиям, что и делается в учреждениях, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su