В одной из колоний Мордовии прошла встреча осужденных с руководством учреждения

В исправительной колонии №5 УФСИН РФ по Мордовии прошла встреча осужденных с руководством учреждения.

На указанном мероприятии присутствовали начальник колонии Валерий Трофимов, начальники отделов и служб учреждения.

Общение с осужденными проходило в клубе-столовой колонии.

Осужденные интересовались вопросами, которые касаются медицинского и пенсионного обеспечения, порядка подачи документов о замене оставшегося срока на принудительные работы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su