В одной из колоний Мордовии прошла встреча осужденных с руководством учреждения

В исправительной колонии №5 УФСИН РФ по Мордовии прошла встреча осужденных с руководством учреждения.
На указанном мероприятии присутствовали начальник колонии Валерий Трофимов, начальники отделов и служб учреждения.
Общение с осужденными проходило в клубе-столовой колонии.
Осужденные интересовались вопросами, которые касаются медицинского и пенсионного обеспечения, порядка подачи документов о замене оставшегося срока на принудительные работы.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su