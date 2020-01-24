В Саранске проходит конкурс «Ученик года»

В Саранске стартовал конкурс «Ученик года».

Указанный конкурс традиционно проводится среди учащихся 9-11 классов школ города. Конкурсантами в этом году являются 44 школьника.

Главной целью конкурса является создание условий для раскрытия способностей учащихся и реализации их творческого потенциала. Оценивают конкурсантов преподаватели высших учебных заведений и представители молодежного движения.

31 января пройдет церемония закрытия конкурса «Ученик года – 2020» и торжественное награждение финалистов. Дворец культуры Саранска станет местом проведения данного мероприятия.

Победитель городского этапа конкурса будет представлять Саранск на республиканском этапе, который пройдет в феврале.

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Источник: adm-saransk.ru