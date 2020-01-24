В Саранске в 2019 году было составлено около 1700 протоколов по фактам нарушения правил благоустройства

Начальник административно-технической инспекции Саранска Алексей Вахтеров сообщил, что за прошлый год в городе было составлено 1697 протоколов за нарушение административного законодательства.

По сравнению с 2018 годом в минувшем году в городе было составлено на 523 протоколов больше.

Было вынесено 4256 предписаний, что на 1026 предписаний больше, чем в 2018 году. В минувшем году было подготовлено и выдано 1477 разрешений (ордеров) на производство земляных работ. После разрытий было принято по акту приемки восстановленное благоустройство на 1567 участках. После производства земляных работ было восстановлено асфальтобетонное покрытие тротуаров на 16719 кв. м., проезжей части – 11678 кв. м., а также нарушенное благоустройство зеленой зоны на 124155 кв. м.

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Источник: adm-saransk.ru