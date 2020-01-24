В Рузаевке сгорела баня

В Рузаевке произошел пожар, который уничтожил баню.

Ранним утром 24 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Советской. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что возле дома №82 горит баня.

Огонь полностью уничтожил постройку на площади 12 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru