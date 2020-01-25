В Саранске в результате ДТП пострадали пять человек

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек.

Происшествие произошло вечером 24 января на пересечении улиц Большевистской и Богдана Хмельницкого. По предварительной информации, 42-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Мицубиси», в результате чего транспортные средства столкнулись. От удара вторая машина вылетела на тротуар, где сбила трех гражданок 60-, 58- и 19-летнего возраста, а затем врезалась в припаркованный поблизости автомобиль марки «Тойота».

Пешеходы, 29-летний парень, управлявший «Мицубиси», и водитель «Лады» получили телесные повреждения.

В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия.

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Источник: info-rm.com