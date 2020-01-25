В Саранске по причине пожара погиб 61-летний мужчина

В Саранске произошел пожар, в результате которого погиб 61-летний мужчина.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в ночь на 25 января. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №12, расположенного по адресу - улица Студенческая. Горели постельные принадлежности. Площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.

В квартире пожарные обнаружили труп 61-летнего гражданина.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru