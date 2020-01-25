В Мордовии стражи порядка подвели итоги акции «Оружие-2019»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения профилактической акции «Оружие-2019».

В течение прошлого года жителями Мордовии на возмездной основе было сдано 17 единиц незаконно хранящегося оружия, среди которых 12 единиц охотничьего гладкоствольного оружия, одна единица обреза охотничьих ружей, 2 единицы самодельного оружия, а также одна ручная граната. Кроме того, граждане сдали более 200 патронов различного калибра.

Из районных подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поступило 19 заключений о выплате гражданам вознаграждений на сумму около 25 тыс. рублей. По заявлениям 14 граждан в прошлом году была осуществлена процедура выплаты денежных средств в сумме 20,6 тыс. рублей.

Также в минувшем году в Мордовии было зарегистрировано 112 преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia