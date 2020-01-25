Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии проводят профилактические рейды

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского районов Мордовии проводят профилактические рейды по жилому сектору.

Указанные рейды направлены на предупреждение возникновения пожаров в местах проживания людей, минимизацию материальных и социальных потерь, обучение действиям по профилактике и тушению пожаров.

Была проведена комплексная профилактическая отработка села Большое Маресево Чамзинского района. Было пройдено 32 жилых дома и проинструктировано 90 граждан мерам пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС вручили памятки о правилах безопасности с номерами телефонов вызова экстренных служб.

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Источник: 13.mchs.gov.ru