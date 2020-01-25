Жительницу Чамзинского района осудили за кражу автомобиля

В Чамзинском районе суд вынес приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в краже автомобиля.

В конце июля прошлого года осужденная продала на запчасти чужой автомобиль марки ВАЗ-2111, который находился в гараже, расположенном возле её дома. Покупателю женщина сообщила, что транспортное средство принадлежит ей. За продажу машины преступница получила 8 тыс. рублей.

Решением Чамзинского районного суда в отношении злоумышленницы была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: chamzinsky.mor.sudrf.ru