В Саранске объявили оперативное предупреждение на 26 января

В Саранске было объявлено оперативное предупреждение на 26 января.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что на протяжении сегодняшнего дня на территории Саранска и некоторых районов Мордовии ожидаются метели. На дорогах региона будут наблюдаться снежные накаты, заносы и гололедица. Кроме того, возможны порывы ветра, скорость которых будет составлять до 18 метров в секунду.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

Также читайте о том, что недавно в Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции была проведена операция под названием «Детское кресло».

Источник: adm-saransk.ru