В Мордовии ребенок напился средства для чистки газовых плит

В Саранске маленький мальчик напился средства для чистки газовых плит.

Инцидент произошел несколько дней назад. По предварительной информации, мама мальчика, которому недавно исполнился один год, оставила на видном месте средство для чистки газовых плит. В определенный момент ребенок дополз до флакона с открытой крышкой и взял яркую бутылку в руки. Пока родители заметили, что делает их сын, последний успел сделать глоток.

Мальчик был оперативно доставлен в больницу. Медики диагностировали у ребенка отравление и ожоги. К счастью, мальчик остался жив.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Саранске по причине пожара погиб 61-летний мужчина.