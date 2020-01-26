В Больших Березниках построили дом переселенцев из ветхого жилья

В Больших Березниках был построен дом для переселенцев из ветхого жилья.

Новый дом был построен на улице Ульяновской. Рассматриваемая постройка была возведена в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В данном доме будут жить 20 семей, некоторые из которых остались без жилья в результате пожара, уничтожившего барак на улице Луначарского в ночь на 1 января прошлого года.

В квартирах были проведены отделочные работы, установлены стеклопакеты, батареи, на стенах наклеены обои. В кухнях имеются газовые плиты и газовые котлы. В санузлах также был сделан ремонт. В доме уже запущено отопление и газ, а также есть электричество.

По информации «Известий Мордовии».

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