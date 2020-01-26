В Мордовии сотрудники ГИБДД провели очередной этап операции «Перевозчик»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги проведения очередного этапа операции «Перевозчик».

22 и 23 января стражи порядка проводили рейдовые мероприятия по контролю за конструкцией и техническим состоянием транспортных средств, выполнением автоперевозчиками требований нормативных правовых актов, соблюдением ПДД водителями маршрутных транспортных средств.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 159 нарушений. Инспекторами было составлено 30 материалов за управление автобусами при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, 14 - за нарушение правил перевозки людей, в том числе перевозку пассажиров сверх установленного количества, было выявлено 3 факта внесения изменений в конструкцию автобусов без согласования с Госавтоинспекцией, а также другие нарушения.

Следующий этап операции «Перевозчик» пройдет в Саранске 28 января.

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Источник: 13.мвд.рф