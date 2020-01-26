Представители общественности проверили ИВС и спецприемник УМВД РФ по Саранску

Представители общественности, а также председатель Мордовского республиканского правозащитного центра посетили изолятор временного содержания и специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту УМВД РФ по Саранску.

Общественники проверили материально-бытовое, медико-санитарное обеспечение, пообщались с подозреваемыми и обвиняемыми, поинтересовались условиями содержания, медицинским обеспечением и питанием.

Жалоб на условия содержания и действия сотрудников полиции не поступило. Нарушения прав и основных свобод человека не были выявлены.

Также читайте о том, что начальник Управления медико-санитарного обеспечения ФСИН России посетил ряд исправительных учреждений Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф