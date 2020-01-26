В Зубово-Полянском районе горела баня

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание бани.

Поздним вечером 25 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Выша. Возле дома №16, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 20 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru