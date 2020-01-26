В Мордовии обсудили вопросы профилактики бродяжничества и попрошайничества

В пресс-центре регионального ГУ МВД РФ по Мордовии прошел круглый стол, во время которого было обсуждено недопущение нарушений общественного порядка и санитарно-эпидемиологической обстановки со стороны лиц без определенного места жительства и граждан с низкой социальной ответственностью.

Кроме того, в рамках круглого стола были рассмотрены меры, принимаемые полицейскими и духовенством по профилактике бродяжничества и попрошайничества.

С начала текущего года в регионе было выявлено 20 мест концентрации лиц, занимающихся приставанием к гражданам в общественных местах, установлено 27 лиц, занимающихся попрошайничеством, на которых были составлены протоколы об административных правонарушениях.

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Источник: 13.мвд.рф