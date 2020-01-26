ФК «Нефтехимик» может провести в Саранске домашние матчи ФНЛ

Появилась информация о том, что ФК «Нефтехимик» из Нижнекамска может провести домашние матчи в весенней части Олимп-ФНЛ в Саранске.

В качестве альтернативы домашней арене руководство клуба из Татарстана рассматривает стадион «Старт».

На стадионе «Нефтехимика» в настоящее время ведется реконструкция, которая должна завершиться к лету. В первой части сезона команда из Нижнекамска проводила матчи на стадионе «Рубин», расположенном в Казани.

В текущем сезоне на стадионе «Старт» играла команда «Мордовия», поскольку аренда республиканского стадиона, возведенного к ЧМ-2018, оказалась слишком затратной.

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Источник: sports.ru