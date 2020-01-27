В Саранске усилится ветер

В Саранске в ближайшие часы ожидается усиление порывистого ветра.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 27 января в Саранске и в некоторых районах региона ожидается усиление северо-западного ветра, скорость порывов будет достигать 17 метров в секунду.

Гражданам рекомендовано быть крайне осторожными. Со дворов и балконов следует убрать хозяйственные вещи, а на улице нужно обходить деревья и шаткие строения.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Больших Березниках построили дом для переселенцев из ветхого жилья.

Источник: adm-saransk.ru