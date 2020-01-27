42-летний житель Саранска обвиняется в распространении порнографии

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 42-летнего местного жителя, который обвиняется в распространении порнографии.

В феврале прошлого года 42-летний житель Саранска разместил на своей странице в одной из популярных социальных сетей видеоролик порнографического характера. В течение нескольких месяцев с данным видеоматериалом, доступ к которому не был ограничен, ознакомились около 2,5 тыс. пользователей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении горожанина находятся на рассмотрении Пролетарского районного суда Саранска.

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Источник: prokrm.ru