Суд признал недействительным договор залога недвижимости в Саранске

В Мордовии суд удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора республики о признании недействительным договора залога недвижимости.

Первый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Мордовии от 16 октября минувшего года, которым удовлетворено исковое заявление заместителя прокурора республики к региональному комитету имущественных и земельных отношений и акционерному коммерческому банку «Актив Банк» о признании недействительными договора залога недвижимого имущества, заключенного в конце апреля 2015 года, и погашения регистрационной записи об ипотеке в отношении административного здания, расположенного в Саранске, по улице М. Расковой.

Договор был аннулирован по причине того, что указанное здание относится к социальным объектам, ипотека которых не допускается.

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Источник: prokrm.ru