В Торбеевском районе руководство местного колледжа не выплатило зарплату работникам

В Торбеевском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения трудового законодательства.

Сотрудники прокуратуры указанного района при проверке деятельности Торбеевского колледжа мясной и молочной промышленности установили, что в данном образовательном учреждении имеется задолженность по выплате заработной платы перед 114 работниками за вторую половину декабря прошлого года на общую сумму более 600 тыс. рублей.

Были выявлены и иные нарушения трудового законодательства, в том числе касающиеся соблюдения требований законодательства об охране труда.

Директору ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

Кроме того, в отношении виновных должностных лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях.

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Источник: prokrm.ru