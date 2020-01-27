Имущество одной из организаций Мордовии арестовали за нарушение антикоррупционного законодательства

В Саранске сотрудниками прокуратуры было выявлено нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Сотрудниками прокуратуры Октябрьского района Саранска было установлено, что директор по строительству НАО «Ирмаст-Холдинг» от имени и в интересах данного общества передал руководителю обособленного подразделения «Аэропорт г. Саранск» ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» денежные вознаграждения на общую сумму 720 тыс. рублей за своевременное принятие представителем заказчика выполненных НАО «Ирмаст–Холдинг» работ.

На имущество и расчетные счета, принадлежащее НАО «Ирмаст-Холдинг», был наложен арест.

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Источник: prokrm.ru