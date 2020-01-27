В Рузаевке горела квартира

В Рузаевке произошло возгорание квартиры.

26 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Маяковского. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что одной из квартир жилого дома №99 горит внутренняя отделка.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru