В Саранске сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в краже продуктовой тележки

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые подозреваются в похищении продуктовой тележки.

Днём 25 января экипаж вневедомственной охраны Росгвардии на улице Лихачева обратил внимание на двух мужчин, которые везли большую тележку. Стражи порядка остановили данных граждан. Последние в ходе беседы с правоохранителями признались, что похитили тележку в сетевом магазине, дабы сдать её в пункт приема металлолома.

Похитителями оказались два безработных жителя Саранска 35- и 51-летнего возраста. Мужчины были переданы полицейским.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia