Арест недвижимости побудил жителя Саранска погасить долг

В Саранске после ареста недвижимости местный житель погасил долг в размере около 2 млн рублей.

В отделе судебных приставов по Ленинскому району Саранска в отношении местного жителя на исполнении находилось сводное исполнительное производство на общую сумму долга около 2 млн рублей, основную часть которого составляли задолженности по арендным платежам за пользование земельным участком, кредитным платежам, а также по налогам.

Должник в добровольном порядке не погасил долг, по причине чего судебным приставом-исполнителем были приняты меры по наложению ареста на принадлежащее гражданину здание в парке культуры и отдыха Ленинского района Саранска.

После ареста имущества и передачи его на продажу житель Саранска погасил долг.

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Источник: r13.fssprus.ru