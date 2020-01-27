В ГУ МВД РФ по Мордовии подвели итоги работы с обращениями граждан за 2019 год

Сотрудники ГУ МВД РФ по Мордовии подвели итоги работы с обращениями граждан за прошлый год.

На протяжении минувшего года в МВД РФ по Мордовии поступило и было зарегистрировано 18350 письменных обращений граждан и организаций.

Наибольшее количество письменных обращений граждан было зарегистрировано в ОМВД России по Рузаевскому району – 579, ММО МВД России «Чамзинский» - 393, ОМВД по Зубово-Полянскому району – 275.

В большинстве случаев граждане интересовались вопросами, связанными с борьбой с преступностью, деятельностью ГИБДД, миграцией, расследованием уголовных дел, а также социальными, жилищными и кадровыми вопросами.

По результатам рассмотрения было поддержано 8741 обращение, что составляет 53,6% от общего количества поступивших.

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Источник: 13.мвд.рф