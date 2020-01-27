В Саранске сотрудники полиции в течение получаса нашли пропавшую малолетнюю девочку

В Саранске сотрудники полиции в кратчайшие сроки нашли пропавшую 7-летнюю девочку.

Утром 26 января жительница Саранска на такси отправила свою 7-летнюю внучку в спортивный комплекс, в котором в тот день праздновала день рождения подруга последней. Отец ребенка позвонил родителям виновницы торжества, дабы узнать, доехала ли его дочь до пункта назначения. Выяснилось, что девочка не явилась на торжество. Связаться с малолетней горожанкой не было возможности, поскольку она забыла дома свой мобильный телефон. Бабушка ребенка обратилась за помощью в полицию.

В течение получаса полицейские нашли девочку на одном из этажей спортивного комплекса. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожало. Выяснилось, что девочка заблудилась.

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Источник: 13.мвд.рф