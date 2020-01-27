В 2019 году в Мордовии судебные приставы взыскали более 400 тысяч рублей за ущерб, причиненный лесному хозяйству

В Мордовии судебные приставы следят за соблюдением лесного законодательства.

На протяжении прошлого года в Мордовии судебные приставы взыскали более 400 тыс. рублей за причиненный ущерб лесному хозяйству, а также более 400 тыс. рублей административных штрафов за нарушения в области лесных отношений.

Взысканная сумма задолженности по оплате за использование лесов с арендаторов лесных участков и иных лиц, использующих леса, составила порядка 4 млн рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФССП по Мордовии.

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Источник: r13.fssprus.ru