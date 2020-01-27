Житель Зубово-Полянского района из-за ревности едва не убил свою жену

В Зубово-Полянском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который жестоко избил свою супругу.

Поздним вечером 9 ноября прошлого года 30-летняя жительница указанного района вернулась домой. 32-летнего супруга гражданки крайне возмутил тот факт, что его жена в позднее время суток отсутствовала дома. Мужчина стал высказывать женщине упреки, возникшие на почве ревности. В порыве гнева гражданин схватил в руки молоток и стал наносить им удары супруге. Последняя, сумев оказать сопротивление, убежала к родственникам.

В ночь на 10 ноября пострадавшая была госпитализирована. Медики диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рваную рану теменной и теменно-височной области, ушибленную рану правого плечевого сустава и ушиб мягких тканей живота.

В отношении супруга пострадавшей было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф