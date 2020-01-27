В Саранске обсудили уборку снега

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев призвал своевременно выполнять уборку городских территорий.

В ходе оперативного совещания, прошедшего в городской администрации, директор КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Дергунов доложил, что муниципальные предприятия, задействованные в уборке города, в минувшие выходные работали в усиленном режиме, а также заявил, что по причине наблюдающихся погодных условий коммунальные службы были переведены на круглосуточный режим. В ночь 27 января в городе работали 157 человек от муниципальных предприятий.

Главы районных администраций сообщили, что управляющие компании также работали все выходные.

Пётр Тултаев заявил, что уборку не только с придомовых территорий, но и с магистральных и второстепенных улиц нужно выполнять своевременно, а также отметил, что в том случае, если машины водители оставляют с нарушением установленных дорожных знаков, нужно вызывать эвакуатор.

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Источник: adm-saransk.ru