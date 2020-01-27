Полицейские разыскивают жителя Рузаевского района, подозреваемого в мошенничестве

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Рузаевского района, который подозревается в совершении преступления.

Лисихин Евгений Александрович 1967 года рождения, который является жителем Рузаевского района, подозревается в совершении мошенничества.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8 (8342) 25-19-56, 29-77-88, 29-77-61 или 102.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф