Полицейские разыскивают жителя Рузаевского района, подозреваемого в мошенничестве

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Рузаевского района, который подозревается в совершении преступления.
Лисихин Евгений Александрович 1967 года рождения, который является жителем Рузаевского района, подозревается в совершении мошенничества.
Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8 (8342) 25-19-56, 29-77-88, 29-77-61 или 102.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф