В Ковылкинском районе в результате ДТП пострадали два ребенка

В Ковылкинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два ребенка.

Происшествие произошло утром 25 января на 54-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительной информации, 36-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Киа-Рио», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало в кювет, а после этого опрокинулось.

Телесные повреждения получили два пассажира иномарки, среди которых 7-летний мальчик и 3-летняя девочка.

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Источник: гибдд.рф