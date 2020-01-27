В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадали три человека

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадали три человека.

ДТП произошло утром 25 января в Ленинском районе города. На улице Полежаева 53-летний гражданин, управлявший автомобилем марки «Дэу», допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения с последующим столкновением с машиной марки «Тойота».

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получили две пассажирки «Дэу» 45- и 79-летнего возраста, а также 54-летний пассажир «Тойоты».

Ранее сообщалось о том, что в Ковылкинском районе в результате ДТП пострадали два ребенка.

Источник: гибдд.рф