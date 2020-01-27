В Саранске в результате ДТП пострадала 42-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого была травмирована 42-летняя женщина.

Инцидент произошел вечером 25 января в Октябрьском районе города. По предварительным данным, 44-летний гражданин, управлявший автомобилем марки «Лада-Калина», двигаясь по улице Короленко, не уступил дорогу автомобилю марки «Опель-Астра», в результате чего транспортные средства столкнулись.

42-летняя пассажирка иномарки доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф