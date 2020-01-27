В Саранске водитель микроавтобуса сбил мужчину на пешеходном переходе

В Саранске 67-летний мужчина попал под колёса микроавтобуса на пешеходном переходе.

ДТП произошло вечером 25 января на улице Волгоградской. 27-летний парень, находившийся за рулем пассажирского микроавтобуса марки «Форд», совершил наезд на 67-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший доставлялся в травмпункт. После оказания необходимой медицинской помощи мужчина был отпущен домой.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф