В Рузаевском районе пьяный автомобилист устроил ДТП с пострадавшими

В Рузаевском районе по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП с пострадавшими.

Происшествие произошло днём 24 января на территории посёлка Плодопитомнический. По предварительной информации, 40-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта» в состоянии алкогольного опьянения, отвлекся от управления, вследствие чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с грузовиком марки МАЗ.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель легковушки и два его пассажира, среди которых 31-летняя женщина и 35-летний мужчина.

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Источник: гибдд.рф