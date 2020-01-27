Гороскоп на февраль 2020 года: Близнецам предстоит выбрать путь, Львы могут заработать много денег, а Весы встретят половинку, если не будут спешить

Овен

В этом месяце Овны должны сильно постараться и приложить максимум сил, если они хотят чего-то добиться. В большей степени это касается рабочих моментов и финансовых дел, и в меньшей – любви, семьи и быта. Новые знакомства будут полезны, но не более того. Звезды советуют найти несколько дней, чтобы отправиться в непродолжительную турпоездку.

Совместимость: любовь – Стрельцы, дружба – Львы, карьера – Девы.

Телец

Сбившиеся с пути или уже достигшие цели Тельцы в этом месяце получат новые ориентиры, чтобы продолжить свое движение вперед, а прилив духовной энергии и физических сил будут им в этом способствовать. В конце месяца обратите внимание на здоровье, а в первых числах будьте готовы помочь родным и близким.

Совместимость: любовь – Водолеи, дружба – Девы, карьера – Скорпионы.

Близнецы

Близнецы в конце зимы смогут определиться со своими желаниями на будущее, после чего наступит стадия выбора пути, по которому следует идти к намеченной цели. Добиться желаемого можно будет различными способами, но лишь один из них не вызовет «эффекта домино» в будущем. Ориентируйтесь на свои духовные установки, чтобы сделать правильный выбор.

Совместимость: любовь – Водолеи, дружба – Девы, карьера – Скорпионы.

Рак

Звезды советуют Ракам быть предельно осторожными в последний месяц зимы, поскольку вокруг вас соберутся недоброжелатели, которые не упустят даже самый ничтожный шанс, чтобы причинить вам ущерб. В качестве стратегии предлагается имитировать дружеские отношения с противниками, чтобы они не нанесли удар.

Совместимость: любовь – Овны, дружба – Весы, карьера – Козероги.

Лев

В этом месяце Львы могут получить на счет самую большую сумму в году, поэтому не стоит тратить ни минуты вашего времени на какие-либо другие дела, кроме работы. К счастью, дома и в семье у Львов не предвидится никаких проблем, поэтому вы спокойно можете отдаться любимому делу и заработать на отличный отдых или дорогую покупку.

Совместимость: любовь – Овны, дружба – Весы, карьера – Козероги.

Дева

Единственное, что может помешать Девам в этом месяце, так это неуверенность в собственных силах. В остальном же последний месяц зимы отличное время для занятий любыми проектами, к какой бы категории они не относились. В делах следует проявлять не только настойчивость, но и проводить анализ допущенных ошибок.

Совместимость: любовь – Раки, дружба – Козероги, карьера – Овны.

Весы

Возможных неприятностей в этом месяце Весам удастся избежать, если они будут следить за своим здоровьем и смогут поддерживать порядок в своем доме. В конце месяца у свободных представителей знака может появиться пара, а до этого времени занимайтесь рутиной и не торопите события. В целом ожидается весьма удачный месяц.

Совместимость: любовь – Львы, дружба – Водолеи, карьера – Тельцы.

Скорпион

Неудачи на любовном фронте, которые будут преследовать Скорпионов в последний месяц зимы, будут уравновешиваться успехами на работе и в финансовом плане. Правда, при принятии решений звезды рекомендуют вам брать паузу, чтобы все хорошенько обдумать и лишь затем делать выбор в пользу того или иного варианта. Спешка будет только мешать.

Совместимость: любовь – Львы, дружба – Водолеи, карьера – Тельцы.

Стрелец

В этом месяце Стрельцам придется забыть о таком понятии, как свободное время, поскольку все ваши силы и способности будут востребованы на работе и в финансовых делах. Впрочем, это не значит, что вам не нужен будет отдых – за этим, кстати, нужно будет следить, чтобы не «перегореть» на работе.

Совместимость: любовь – Девы, дружба – Водолеи, карьера – Близнецы.

Козерог

Не самый лучший месяц для Козерогов, давние недруги которых решат выйти на тропу войны. Также вполне возможно, что появится новый человек, который вас невзлюбит и устроит «крестовый поход» против вас. Звезды советуют сохранять спокойствие, чтобы вас как можно быстрее оставили в покое, при этом не следует делать что-либо второпях.

Совместимость: любовь – Девы, дружба – Тельцы, карьера – Близнецы.

Водолей

Водолеи будут чувствовать себя в этом месяце как на американских горках, когда не только ваше настроение, но и ваши дела на работе будут то опускаться до «ниже некуда», то взлетать до предела мечтаний. Внимание к мелочам позволить вам увидеть и понять истинную природу вещей, скрытую от вас ранее.

Совместимость: любовь – Стрельцы, дружба – Близнецы, карьера – Девы.

Рыбы

В этом месяце звезды советуют Рыбам не жадничать – уделяйте больше времени своей семье, тратьте заработанные деньги на родных и близких вам людей. Постарайтесь не скрывать от семьи правду. Возможны конфликты с давними недругами, но вскоре они прекратятся, поскольку запал ваших оппонентов сойдет на нет.

Совместимость: любовь – Стрельцы, дружба – Раки, карьера – Девы.

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