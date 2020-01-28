В Ромоданово в результате ДТП пострадала 67-летняя женщина

В Ромоданово произошло ДТП, в результате которого пострадала 67-летняя женщина.

Происшествие произошло утром 27 января на Промышленном шоссе. По предварительной информации, 67-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого врезалось в дерево.

Пострадала 67-летняя пассажирка «Лады». Женщина была госпитализирована.

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Источник: гибдд.рф