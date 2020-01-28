42-летний житель Мордовии украл теленка

В Мордовии стражами порядка был задержан 52-летний местный житель, который подозревается в краже теленка.

Недавно в дежурную часть ММО МВД РФ «Краснослободский» поступило сообщение о том, что с территории кооператива, расположенного в селе Новая Карьга, был похищен теленок красной-пестрой масти весом 75 кг.

По подозрению в совершении указанного преступления был задержан 52-летний житель Ковылкинского района, у которого ранее были проблемы с законом. Похищенное животное было обнаружено в сарае, расположенном возле дома подозреваемого. Мужчина пояснил, что планировал вырастить теленка и продать его.

В отношении жителя Ковылкинского района было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф