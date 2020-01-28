Мошенник, представившийся работником банка, ограбил 55-летнюю жительницу Мордовии

В Атяшевском районе местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился работником банка.

Вечером 24 января 55-летней жительнице указанного района позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что была зафиксирована попытка похищения денежных средств с банковского счета женщины некими преступниками. Затем под предлогом защиты счета жительницы Атяшевского района от несанкционированного доступа мужчина попросил назвать ему реквизиты банковской карты, код, размещенный на её обороте, а также код, полученный в смс-сообщении.

Женщина предоставила якобы работнику банка необходимую информацию, а затем обнаружила, что с её счета были похищены денежные средства в сумме 54,8 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф