В Саранске полицейские изъяли наркотики у 33-летнего мужчины

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у 33-летнего гражданина.

Возле дома, расположенного по адресу – улица Т. Бибиной, стражи порядка задержали 33-летнего гражданина, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 1,88 г.

Мужчина заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного употребления.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф