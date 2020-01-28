Жителя Саранска ограбил мошенник, представившийся работником банка

Житель Саранска был ограблен мошенником, представившимся работником банка.

Недавно жителю Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился работником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил о том, что нужно принимать срочные меры по предотвращению попытки похищения денежных средств с банковского счета горожанина некими злоумышленниками. Якобы сотрудник финансового учреждения утверждал, что преступники пытаются украсть деньги в момент его разговора с жителем Саранска.

Под предлогом пресечения действий злоумышленников незнакомец попросил горожанина срочно сообщить установочные данные и пришедшие на телефон коды. Житель Саранска, поверив в то, что его деньги действительно могут быть украдены, предоставил необходимую информацию. Спустя некоторое время мужчина обнаружил, что с его банковского счета были похищены денежные средства в сумме 231 тыс. рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что мошенник, представившийся работником банка, ограбил 55-летнюю жительницу Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф