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Жителя Саранска ограбил мошенник, представившийся работником банка

Жителя Саранска ограбил мошенник, представившийся работником банка

Житель Саранска был ограблен мошенником, представившимся работником банка.

Недавно жителю Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился работником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил о том, что нужно принимать срочные меры по предотвращению попытки похищения денежных средств с банковского счета горожанина некими злоумышленниками. Якобы сотрудник финансового учреждения утверждал, что преступники пытаются украсть деньги в момент его разговора с жителем Саранска.

Под предлогом пресечения действий злоумышленников незнакомец попросил горожанина срочно сообщить установочные данные и пришедшие на телефон коды. Житель Саранска, поверив в то, что его деньги действительно могут быть украдены, предоставил необходимую информацию. Спустя некоторое время мужчина обнаружил, что с его банковского счета были похищены денежные средства в сумме 231 тыс. рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что мошенник, представившийся работником банка, ограбил 55-летнюю жительницу Мордовии.


Источник: 13.мвд.рф