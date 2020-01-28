В Мордовии проводятся психокоррекционные мероприятия с вновь прибывшими осужденными

Начальник психологической лаборатории исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии проводит профилактические психокоррекционные мероприятия с вновь прибывшими осужденными.

Указанные мероприятия направлены на развитие навыков саморегуляции и профилактику деструктивного поведения.

Стоит отметить, что именно профилактическая и психокоррекционная работа на первоначальных этапах адаптации отбывания наказания в исправительном учреждении приносит наиболее эффективный результат в профилактике деструктивного поведения осужденных.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su