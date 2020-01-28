В УФСИН РФ по Мордовии подвели итоги работы за 2019 год

Прошло заседание коллегии УФСИН РФ по Мордовии.

На коллегии были озвучены результаты оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности УИС региона в 2019 году, а также обсуждены перспективы работы.

С основным докладом об итогах оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности территориального органа ФСИН России выступил начальник УФСИН Леонид Мустайкин.

По итогам минувшего года численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых в учреждениях УФСИН России по Мордовии, составила 8593 человека.

В 2019 году оперативными подразделениями УФСИН было оказано содействие УМВД России по Мордовии в раскрытии 746 преступлений. Было предотвращено 18 попыток доставки наркотических средств на территорию учреждений, в ходе которых изъято 122,52 грамма наркотических веществ.

По инициативной информации оперативного аппарата УФСИН РФ по Мордовии территориальными отделами правоохранительных органов было изъято 532 грамма наркотических веществ.

Кроме того, были предотвращены попытки доставки на режимные объекты 455 мобильных телефонов и более 7 л алкогольных напитков.

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Источник: 13.fsin.su