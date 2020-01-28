В исправительных учреждениях Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудниками исправительной колонии №7 при досмотре посылки, поступившей для осужденного от жительницы Воронежской области, была обнаружена и изъята сим-карта, спрятанная ухищренным способом в банке с медом.

В исправительной колонии №12 при досмотре личных вещей гражданина, прибывшего на краткосрочное свидание к осужденному к 6 с половиной годам лишения свободы, сотрудниками учреждения были обнаружены и изъяты две купюры номиналом 1000 рублей, которые были спрятаны ухищренным способом в кармане куртки.

В исправительной колонии №13 при досмотре посылки, поступившей для осужденной к 18 годам и 9 месяцам лишения свободы, сотрудники учреждения обнаружили и изъяли мобильный телефон и сим-карту, вложенные открытым способом.

В настоящее время проводятся проверки по указанным фактам.

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Источник: 13.fsin.su