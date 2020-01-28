В Мордовии заблокировали сайты по продаже медицинских справок

В Мордовии по требованию прокуратуры были заблокированы сайты по продаже медицинских справок.

Сотрудниками прокуратуры Краснослободского района были обнаружены сайты, на которых можно было приобрести медицинские справки о наличии инвалидности.

Прокурор Краснослободского района обратился в Краснослободский районный суд с двумя заявлениями о признании информации, размещенной на упомянутых сайтах, запрещенной к распространению на территории России.

Исковые заявления прокурора были рассмотрены и удовлетворены судом.

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Источник: prokrm.ru