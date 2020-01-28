В Мордовии понесет наказание осужденный, ударивший двух работников исправительной колонии

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении осужденного, который ударил заместителя начальника исправительной колонии и инспектора отдела безопасности.

В июле прошлого года осужденный, который отбывает наказание в исправительной колонии №18 УФСИН РФ по Мордовии, находясь в коридоре штрафного изолятора, ударил кулаком в голову заместителя начальника данного исправительного учреждения.

Месяц спустя, данный осужденный грубо обругал дежурного помощника начальника колонии в присутствии других заключенных.

В начале сентября обвиняемый ударил кулаком по лицу инспектора отдела безопасности.

В скором времени Зубово-Полянский районный суд назначит осужденному наказание за указанные действия.

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Источник: prokrm.ru