В Саранске полицейский пойдет под суд по обвинению в совершении нескольких преступлений

В Саранске суд вынесет приговор в отношении сотрудника полиции, который обвиняется в совершении нескольких преступлений.

В конце декабря 2018 года участковый уполномоченный полиции, не имея законных оснований, доставил в опорный пункт полиции жительницу Саранска, применяя насилие. В опорном пункте страж порядка несколько раз ударил женщину в область бедра и лица. Затем полицейский сфальсифицировал материалы дела об административном правонарушении, которое горожанка на самом деле не совершала.

Материалы уголовного дела в отношении сотрудника полиции в настоящее время находятся на рассмотрении Октябрьского районного суда Саранска.

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Источник: prokrm.ru