В Саранске прокуратура потребовала оборудовать на автомобильной стоянке места для инвалидов

В Саранске сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушение законодательства о защите прав граждан, нуждающихся в особой социальной защите.

Сотрудниками прокуратуры Октябрьского района Саранска было установлено, что возле зданий, в которых располагаются магазины «Пятерочка» (ул. Косарева, д. 34А и д. 49), находится стоянка автотранспорта, на которой отсутствуют специальные знаки и разметка, а также не выделены и не оборудованы места для парковки специальных транспортных средств инвалидов.

В отношении собственников зданий, в которых расположены магазины, прокуратурой Октябрьского района были вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.

Кроме того, в адрес владельцев зданий были внесены представления с требованием принять меры к созданию и оборудованию мест стоянок для транспортных средств лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Также читайте о том, что в Саранске полицейский пойдет под суд по обвинению в совершении нескольких преступлений.

Источник: prokrm.ru